شكرا لقرائتكم خبر عن وضع علامات التباعد بين المصلين في كل مساجد الجمهورية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف نماذج لقيام المديريات بوضع علامات التباعد بين المصلين وذلك بمحافظات القاهرة والجيزة والفيوم والقليوبية واسوان والغربية وجنوب سيناء وكفر الشيخ.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد والعمل على نظافتها وتطهيرها وتعقيمها استعدادًا لفتح المساجد لاستقبال المصلين على مستوى الجمهورية فجر السبت 27 / 6 / 2020م بإذن الله تعالى وتتابع عملية تعقيم المساجد ووضع علامات التباعد بين المصلين على مستوى الجمهورية.

واختتم بيان الوزارة «نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين».

وضع علامات التباعد بين المصلين على مستوى الجمهورية

وضع علامات التباعد بين المصلين على مستوى الجمهورية

وضع علامات التباعد بين المصلين على مستوى الجمهورية

وضع علامات التباعد بين المصلين على مستوى الجمهورية

وضع علامات التباعد بين المصلين على مستوى الجمهورية

وضع علامات التباعد بين المصلين على مستوى الجمهورية

وضع علامات التباعد بين المصلين على مستوى الجمهورية

وضع علامات التباعد بين المصلين على مستوى الجمهورية

وضع علامات التباعد بين المصلين على مستوى الجمهورية

وضع علامات التباعد بين المصلين على مستوى الجمهورية