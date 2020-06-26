شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يستقبل وزير السياحة لتفقد الإجراءات الاحترازية بالفنادق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اسنقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار خلال زيارته لمحافظة مطروح لتفقد عدد من المنشاءات الفندقية والأثرية.
تأتى هذه الزيارة مع بدء عودة حركة السياحة اعتبارا من أوائل شهر يوليو بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء والتاكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنشاءات السياحية مع الالتزام بالضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي اقرتها وزارة السياحة والاثار للوقاية من فيروس كورونا المستجد والالتزام بالتباعد الاجتماعى وادوات التعقيم والتطهير حفاظا على صحة وسلامة الزائرين والعاملين بها.
وأشار محافظ مطروح إلى الاستعداد لاستقبال أول طائرة سياحية خارجية لمطروح في 21 يوليه القادم.
رافق محافظ مطروح خلال استقبال وزير السياحة والآثار كلا من الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء اشرف ابراهيم السكرتير العام وأيمن جاد مدير مكتب وزارة السياحة. ومسئولى غرفة المنشاءات الفندقية بمطروح.
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