شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز للعزل الطبي بكورونا بمستشفي الراعي الصالح في سمالوط بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتح الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط مركزا للعزل لمرضى كورونا يشمل رعاية متوسطة وعناية مركزة بمدخل منفصل عن المستشفى لحماية المجتمع السليم المتردد على المستشفى. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 61,130

تعافي 16,338

وفيات 2,533

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