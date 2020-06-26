شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: تشغيل عدد 876 قطار سكة حديد قبلي وبحري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل إنه سيتم تشغيل عدد ٨٦٧ قطار سكة حديد على الوجهين القبلي والبحري بزيادة ١٦٦ قطار عن التشغيل الاستثنائي الحالي أول يوليو على أن يبدء التشغيل الجديد تباعًا من ٢٧ يونيه ٢٠٢٠. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 61,130

تعافي 16,338

وفيات 2,533

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