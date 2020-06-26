شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تعلن مواعيد المترو الجديدة بداية السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها الخميس، أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وجه قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بضرورة تعديل جداول تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة، تزامنا مع قرار مجلس الوزراء الخاص بايقاف وسائل النقل الجماعي بدءا من يوم السبت الموافق 27/6/2020 في الفترة من الساعة 24 ( منتصف الليل ) وحتى الساعة 4 صباحاً.

حيث تم إعداد جداول التشغيل الخاصة بمترو الأنفاق ليبدأ التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30مساءً، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً كما سيكون مواعيد قيام أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساءا ومن العتبة 23.45 مساء.

وأشار البيان إلى أن وزير النقل قد وجه قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب ومتابعة التزام الركاب بالإلتزام بالوقوف في علامات التباعد التي نفذتها شركة المترو أمام شبابيك التذاكر حفاظا على سلامة وصحة الركاب وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس وضرورة ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو.

بالاضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات واستمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها مترو الأنفاق وذلك حفاظا على سلامة وصحة الركاب .