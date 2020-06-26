شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 40 مليون «كمامة» على بطاقات التموين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت الحكومة على تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية لشراء 40 مليون كمامة قماش واقية مستدامة، بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، في ظل قرار مجلس الوزراء بالفتح الجزئى للأعمال وإلغاء حظر التجول، الذي كان مفروضاً للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتتخذ وزارة التموين الإجراءات اللازمة لتوفير الكمامات لإتاحتها للمواطنين من خلال منافذها المنتشرة في جميع المحافظات وفقاً لقاعدة بيانات البطاقات التموينية الذكية لتيسير حصول المواطنين عليها، على أن يتم التوريد على دفعات بواقع 12 مليون كمامة قبل يوليو المقبل، والبقية على دفعات خلال يوليو وأغسطس.

في سياق متصل، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم الانتهاء من إرشادات الدخول الصحى الآمن للقادمين إلى المناطق السياحية بمحافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء، ووضع دليل استرشادى بضوابط استقبال السائحين وتعميمه على كافة العاملين بقطاعات الصحة والسياحة والطيران في تلك المناطق.

وأضافت «زايد»، خلال الاجتماع التنسيقى الدورى مع وزراء السياحة والطيران ومحافظى جنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر، عبر «فيديو كونفرانس» أنه سيتم تفعيل العمل بكارت المتابعة الصحية لكافة القادمين إلى المحافظات الـ3، وتسليمه للمسافر أثناء خروجه من المحافظة لملء البيانات الشخصية وتسليمها للمحافظة المنتقل إليها منعًا لتكدس السيارات عند منفذ الخروج، كما ستتم متابعة عمل المنظومة الصحية بالمحافظات السياحية من خلال منظومة موحدة، للوقوف على أي تحديات قد تواجهها والعمل على حلها.

وتابعت الوزيرة أنه جار تدريب كافة الأطقم الطبية والعاملين بداية من الحجر الصحى في كافة المنافذ والمستشفيات وكافة الجهات المقدمة للخدمات الصحية بالمحافظات الثلاث، على الخدمة الفندقية وأسلوب الضيافة والاهتمام بزى العاملين، كما يجرى إعداد نموذج استرشادى عن كيفية التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا، وتعميمه بكافة المنشآت، وتجهيز ورفع كفاءة عدد من المستشفيات بتلك المحافظات ورفع كفاءة الخدمات.

من جهة أخرى، بدأت الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بديوان عام وزارة الأوقاف توزيع مستلزمات التطهير والتعقيم على المديريات، لبدء حملة تطهير وتعقيم ونظافة شاملة في المساجد، أمس، استعدادًا لفتح المساجد، فجر غد، مع التأكيد على مواصلة الحملة بشكل دائم.

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