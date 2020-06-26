شكرا لقرائتكم خبر عن «وطن واحد» تتبرع بمهمات طبية لصحة أسيوط لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبرعت جمعية «وطن واحد» بأسيوط، بكميات من المستلزمات الطبية لمديرية الصحة بالمحافظة، ماهمة منها لمواجهة فيروس كورونا المستجدة دعما لمديرية الصحة وأهالي المحافظة.

وقالت الدكتورة شيماء عبدالرازق، رئيس مجلس إدارة جمعية وطن واحد بأسيوط، إنه تم تسليم مديرية الصحة بأسيوط كميات من الكمامات الطبية والجوانتي والكحول الطبي وأدوات التعقيم لدعم الأطباء والطاقم الطبي بمستشفيات مديرية الصحة.

وأكدت الدكتورة شيماء على ضرورة تضافر الجهود والوقوف بجانب الدولة ودعم مديرية الصحة بالمحافظة وتقديم كافة المساعدات الممكنة دعما للقطاع الطبي، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأوضحت الدكتورة شيماء على إطلاق مبادرة كمامتك سر حمايتك، والتي تهدف إلى توزيع كمامات طيبة على المواطنين، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت عبدالرازق، إن مبادرة كمامتك سر حمايتك، تستهدف الأطفال والشباب وعدد من دور الأيتام، لتوزيع كمية من وسائل الحماية الشخصية، للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتوعية الدائمة ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس، ومساهمةًّ من الجمعية لدعم الإجراءات الطبية والصحية والتوجيهات بارتداء الكمامات للحفاظ على حياة المواطنين.

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