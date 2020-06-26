شكرا لقرائتكم خبر عن 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجلت محافظة القليوبية وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية، 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، علاوة على 6 حالات أخرى مصابة جاءت لمستشفيات القليوبية من محافظات مجاورة لها، الخميس، كما سجلت القليوبية 5 حالات وفاة.
وأفادت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، في بيان، بأن مركز ومدينة بنها سجل الخميس أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، بينما لم تسجل مدينة العبور أي إصابات جديدة اليوم، وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 18 حالات إصابة جديدة، وشبرا الخيمة غرب وشرق 6 حالات إصابة، ومركز ومدينة طوخ 9 حالات إصابة، والقناطر الخيرية 7 حالات وكفر شكر ٢ حالة ومركز ومدينة قليوب 5 حالات وشبين القناطر 10 حالات إصابة ومركز ومدينة الخانكة 3 حالات ومدينة قها حالة واحدة.
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الوضع في مصر
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اصابات
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61,130
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تعافي
16,338
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وفيات
2,533
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