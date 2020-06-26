شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": استلام محصول القمح من المزارعين بجداول منظمة حتى نهابة الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية، معدلات توريد القمح المحلى، حيث إشارت إلى استمرار استلام المحصول من المزارعين، حتى نهاية الموسم والمقرر له منتصف يوليو المقبل وفقا لجداول منظمة منعا للتكدس، وكإجراء وقائى تجنبا لعدوى فيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد شدد على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين، مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.

على جانب آخر، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تسويق القمح المحلى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة من خلال الجهات المسوقة، بعد إيقاف التوريد الاثنين بمناسبة أعياد شم النسيم، وسيتم فتح المواقع التخزينية والتسويقية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة فى جميع محافظات ومراكز وقرى الجمهورية، حيث يوجد لدى الوزارة ما يقرب من 453 نقطة تجميع للقمح وهذه النقاط قد تكون صوامع، أو بناكر، أو شون متطورة حديثة، أو شون أسفلتية خرسانية وتصل السعات التخزينية من الأقماح إلى ما يقرب من 3.2 مليون طن.