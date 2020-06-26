شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأخطاء المتكررة فى حرائق المخازن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الفترة الماضية، العديد من حرائق المخازن لعدم دراية المسئولين عنها بقواعد وطرق الوقاية من جحيم النيران التى تندلع بداخلها وتخلف ورائها خسائر مادية كبيرة، وتوجد مجموعة من العوامل التى تساعد فى نشوب الحرائق داخل المخازن ومنها :

- إلقاء المهملات والمخلفات وحرقها بالقرب من المخازن.

- إلقاء مواد التدخين مثل بقايا السجائر وأعواد الثقاب بالقرب من المخازن.

-السماح بتواجد أى مواد قابلة للاشتعال بالقرب من مباني التخزين، ولابد من مراعاة إغلاق أبواب ونوافذ المخازن دائما بشكل محكم.

-التجهيزات والتركيبات الكهربائية ويحدث إصدارات للشرارة الكهربائية بسبب حدوث خلل بالتركيبات الكهربائية بالمخازن ومن السهل اشتعال المواد المتواجدة.

-وجود أجهزة ميكانيكية تعمل بمحركات بداخل المخازن و ترتفع درجة حرارتها كثيرا.

-استخدام الأفران بداخل المخازن واللحام أو القطع.

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-أفران الغاز وإهمال إغلاقها بشكل جيد حتى لا يحدث اشتعال للنار بالمكان.

-التخزين السيئ لكراكيب أو مواد سريعة الاشتعال وتتفاعل مع حرارة الجو و تعد من الأسباب الرئيسية لحدوث حرائق بالمخازن.

وتندلع العديد من الحرائق داخل المخازن في المحافظات بسبب تأثير التوصيلات الكهربائية الخاطئة داخل المنشأت التي تتسبب في نشوب الحرائق المتكررة وينتج عنها وقوع متوفين و مصابين.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتوضح الإدارة أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.