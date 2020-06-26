شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: تسليم 94 فندقا بالبحر الأحمر شهادة الصحة والسلامة لاستقبال النزلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منال صلاح، مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، أنه تم عملية التفتيش من قبل لجان وزارة السياحة والصحة وغرفة المنشآت علي 110 فنادق سياحية حتي الآن بمحافظة البحر الأحمر للتأكد من تطبيق الإجراءات والاشتراطات التي نص عليها قرار مجلس الوزراء .

وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر لـ"الخليج 365"، أنه حصل علي شهادة السلامة والصحة من الـ 110 فنادق الذي تم معاينتهم قرابة 94 فندقا سياحيا وتم استخراج 15 شهادة جديدة غير مدون عليها الالتزام بنسبة اشغال 50% سيتم تسليمها للفنادق التي تم فحصها قريبا مع الالتزام باستقبال نسب اشغال بحد أقصي 50% لحين اشعار آخر .

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وتفقد الأسبوع الماضى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الإجراءات الاحترازية داخل فنادق ومطار الغردقة وذلك استعدادا لعودة السياحة وحركة الطيران بداية يوليو المقبل، برفقة الطيار محمد منار، وزير الطيران

وقام وزير السياحة والاثار بتطبيق تجربة عملية للتوضيح عملية التطبيق على النزلاء، حيث قام بتعقيم يده أولا ثم قياس درجة الحرارة، ومن ثم ارتدى الكمامة وتابع الإرشادات والعلامات الإرشادية الموجودة على الأرضيات للحفاظ على المسافات والتباعد بين الأشخاص.