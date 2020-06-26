شكرا لقرائتكم خبر عن عميد حقوق عين شمس: جاهزون لامتحانات الفرق النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ناجى عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن الكلية على اتم استعداد لامتحانات الفرق النهائية ، قائلا "كنا متوقعين هذا القرار لأن المجلس الأعلى للجامعات سبق وقرر اجراء الامتحانات في أول يوليو للفرق النهائية ، والقرار ترك لمجلس كل جامعة في ضوء ظروفها "

وأضاف عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن أعداد طلاب الفرق النهائية بالكلية يتجاوز الـ6 ألاف طالب وطالبة ، لافتا إلى أنه تم تقسيم طلاب الفرق النهائية لـ4 مجموعات بحيث يكون هناك عدد قليل جدا في كل لجنة والحفاظ على التباعد بين الطلاب وألا تقل المسافة بين كل طالب والأخر عن 3 متر حتى تتم الامتحانات بشكل أمن .

وتابع عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، قائلا:" نحن ككلية أخذنا كافة الإجراءات الاحترازية ونتعامل مع الطلاب كأبنائنا ويتبقى علىى الطالب أن يكون على قدر من المسئولية فهناك مسئولية كبيرة على الطالب لحماية نفسه بمجرد خروجه من البيت"، لافتا إلى أنه تم تحديد مداخل ومخارج من اللجان وسيتم تعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم فضلا عن التواجد الأمن الخاص بالكلية أمام اللجان لصرف الطلاب بمجرد انتهاء الامتحان وعدم السماح بأى تجمعات .

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وأِشار عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، قائلا :"نسعى لتأمينهم بكل ما نملك" مؤكدا على ضرورة ارتداء الطلاب للكمامة قبل الدخول للجان وأنه لن يسمح للطالب الدخول للجنة الامتحان بدون كمامة ، فضلا عن أن الكلية سوف تعمل على توفير كمامات للطلاب .

وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد مؤخرا جلسته رقم(701) برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس ورؤساء الجامعات.

وفى بداية الجلسة أطمأن الوزير من رؤساء الجامعات على انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التي سبق وان أقرها المجلس الأعلى للجامعات وكذا على آخر استعدادات الجامعات لإجراء إمتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019/2020 على أن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد إعتبار من 1/7/2020 ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حده.

كما أكد على ضرورة تطبيق الجامعات لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و العاملين بالجامعات.