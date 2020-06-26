كورونا في 24 ساعة| الإعلان عن موعد إنتاج لقاح الوباء.. والصحة توضح تعريفًا جديدًا للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو، إعلان وزارة الصحة، إصابة نحو 1569 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و83 حالة وفاة، بالإضافة إلى تعافي أصغر مصابة بـ"كورونا" بمستشفى الأحرار التعليمي، ومنظمة الصحة العالمية تعلن توقعاتها حول موعد إنتاج لقاح ضد كورونا.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

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أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تتوقع الحصول على لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد خلال عام أو ربما 10 أشهر حال تسارع عملية تطوير المصل، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

الصحة: 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و83 وفاة

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"فقدان الشم والتذوق".. الصحة تنشر تعريفًا جديدًا للإصابة بفيروس كورونا

الأزهر: خروج 190 حالة بالمستشفى التخصصي بعد الشفاء من كورونا

أصيبت بتشنجات وخالطت والدتها.. تعافي أصغر مصابة بـ"كورونا" بمستشفى الأحرار التعليمي

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الصحة العالمية تعلن توقعاتها حول موعد إنتاج لقاح ضد كورونا

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الأردن: 15 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 1086 حالة

واشنطن تجدد اتهامها للصين بالمسؤولية عن نشر فيروس كورونا

السودان: تسجيل ٩٥ إصابة جديدة بكورونا و٨ وفيات

الأدوية الأوروبية" توصي بالموافقة على "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

كورونا في السعودية: 3372 إصابة و5085 حالة تعاف في 24 ساعة

قطر تسجل حالتي وفاة و 1060 حالة إصابة جديدة بكورونا

جزيرة سيشيل تسجل أول إصابات بكورونا خلال شهرين

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