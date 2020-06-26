حدث ليلاً| السيسي يرفض تحركات إثيوبيا و"التعليم" تعلق على امتحان الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"قضية وجودية".. السيسي يؤكد رفض تحركات إثيوبيا الأحادية بشأن سد النهضة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا".

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الصحة: 1569 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. و83 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة.

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أول تعليق من التعليم على شكاوى طلاب الثانوية من صعوبة امتحان الإنجليزي

أدى طلاب الثانوية العامة، الخميس، امتحان اللغة الأجنبية الأولى، واشتكى عدد من الطلاب من صعوبة الامتحان، واحتوائه على كلمات الصعبة من خارج المنهج.

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منحنى إصابات كورونا يتصاعد عربياً .. و62% من المصابين بثلاث دول

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 562 ألفًا و285 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 8 آلاف و681 حالة.

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والدة الفتاة التي عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "ابنتي خافت من مرور العمر"

قالت منى إسماعيل، والدة مها أسامة التي أعلنت رغبتها في الزواج عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن ابنتها عرضت عليها الفكرة قبل قيامها ببث الفيديو على صفحتها، مضيفة أنها تعجبت من هذه الفكرة ورفضتها لأنه تعتبر ذلك سلوك خاطئ لا يناسب المجتمع الذي نعيش فيه.

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سكرتير شعبة المقاهى بالإسكندرية: هناك صعوبة فى تطبيق بعض شروط الفتح

قال عفت صلاح، سكرتير شعبة المقاهى بالغرفة التجارية فى الإسكندرية، إن الاشتراطات التى سيتم مراعتها عند فتح المقاهى يوم السبت المقبل، تتضمن شروط يصعب تطبيقها فى الكثير من المقاهى، لافتاً إلى أن جهاز قياس الحرارة مرتفع الثمن ويصل إلى 3600 جنيه .

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معركة النفس الطويل.. ماذا قال وزير الري عن مفاوضات سد النهضة؟

أدلى وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، بالعديد من التصريحات حول مستقبل المفاوضات المتعثرة للسد النهضة.

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بالفيديو.. تقارير: انفجار إيران وقع بمحيط موقع عسكري

تداول صحافيون ومغردون إيرانيون مقطع فيديو على "تويتر"، الخميس، يظهر آثار انفجار ضخم في العاصمة طهران.

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ترامب يهدد بمعاقبة متظاهرين يريدون إسقاط تماثيل تاريخية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، بمعاقبة المتظاهرين الذين يسعون لإسقاط تماثيل لشخصيات تاريخية في واشنطن.

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مسؤولون أمريكيون: إصابات كورونا في الولايات المتحدة قد تتخطى 20 مليونا

قال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية إن خبراء في الحكومة يعتقدون أن أكثر من 20 مليون أمريكي ربما أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، أي 10 أمثال الإحصاءات الرسمية، مما يشير إلى أن عددا كبيرا من السكان مصابون بالمرض أو كانوا مصابين به دون ظهور أعراض عليهم.

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الجيش الليبي: تركيا تسعى للاستيلاء على النفط الليبي وتصريحات السيسي مدروسة

قال العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الخميس، إن تركيا تواصل جلب المرتزقة إلى ليبيا لمحاربة الجيش الوطني.

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