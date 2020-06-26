طقس غائم واضطراب الرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس ثلاثة أيام (الجمعة، والسبت، والأحد).

الجمعة

وأوضحت الهيئة أن الأحوال الجوية تشهد اليوم الجمعة، طقسًا مائلاً للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية أيضًا طقس ورياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد طقسا حار، وجنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة، مع وجود رياح نشطة.

وأشارت إلى أن الطقس ليلاً لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد لطيف، بينما يكون معتدلاً على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن تتراوح على القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجات، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

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السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس السبت المقبل، مائلاً للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري، حارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلاً على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد. بينما يكون لطيفًا ليلاً على أغلب المناطق.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري، 35-22، السواحل الشمالية 27-21، جنوب سيناء 38-26، شمال الصعيد 36-24، جنوب الصعيد 41-26.

الأحد

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن يسود يوم الأحد المقبل طقسًا حار على القاهرة والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري، 36- 23، السواحل الشمالية 28 -21، جنوب سيناء 38-26، شمال الصعيد 37-25، جنوب الصعيد 42-27.

وتمثلت أبرز الظواهر الجوية، في وجود نشاط رياح على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك، بينما يكون الجو غائمًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.​