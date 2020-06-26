شكرا لقرائتكم خبر عن فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم واستمرار طرح السلع للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية منافذها، اليوم الجمعة، بمحافظات الوجه القبلى لاستمرار طرح السلع للمواطنين، وكذلك طرح منتجات اللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، أضافه الى استمرار صرف السلع التموينية لاصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يونيه الجارى .

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى قطاع التجارة الداخلية، قد أصدرت توجيها بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال حصول المواطنين على السلع الغذائية من المحلات والمتاجر بالمحافطات المختلفة، حيث يتم تخفيض عدد المستهلكين المتواجدين بالمتاجر إلى 25% فقط من السعة الاستيعابية للمتجر مع طمأنة المواطنين بأن جميع السلع متوفرة بكثرة وبالأسعار والتخفيضات المعلن عنها، وأن هذه الإجراءات لحماية المواطنين من التكدس والزحام خلال شراء السلع والمنتجات مع تخصيص أماكن انتظار خارج المتجر لوقوف المواطنين لحين وقت دخولهم بمسافات متباعدة حتى لا يحدث أى تزاحم خارج المحلات أيضا وأن يكون بها التهوية المناسبة.

كما يتم تخصيص مندوب لتنظيم عملية دخول المواطنين المحلات التجارية حرصا على عدم التزاحم أو تكدس المواطنين، وأن تكون الأولوية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة باعتبارهم أكثر الفئات عرضة للإصابة مع التأكيد على توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية.