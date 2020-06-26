شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد حساب المكافأة للمؤمن عليهم طبقا لقانون المعاشات.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، طريقة حساب المكافأة التى يحصل عليها المؤمن عليهم، وفى هذا الصدد نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على القواعد والإجراءات الاتية:

1ـ تحسب المكافأة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك خلال المدة المشار إليها.

2ـ يقـدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي .

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3ـ يراعى بالنسبة للمدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقاً للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ما يأتي :

-4 تحسب المكافأة عن هذه المدة فى حالات بلوغ سن استحقاق المعاش والوفاة وفقاً للأحكام الواردة بالفقرتين السابقتين.

-5 فى غير الحالات المشار إليها بالبند السابق تحسب المكافأة طبقاً للجدول رقم ( 4 ) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعلى أساس سن استحقاق المؤمن عليه فى تاريخ بدء العمل بهذا القانون وأجر حساب المكافأة المشار إليه فى الفقرة السابقة.