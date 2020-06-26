شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بنيويورك ونيوجيرسي تتجمع غدًا أمام الأمم المتحدة للاحتفال بـ30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عدد أبناء الجالية المصرية في نيويورك ونيوجيرسي كعادتهم كل عام للتجمع أمام مقر الأمم المتحدة، غدًا السبت، الساعة 5 عصرًا للاحتفال بالذكري السابعة لثورة 30 يونيو.

وسيؤكد أبناء الجالية المصرية خلال وقفتهم على دعمهم للدولة المصرية والقيادة السياسية في اتخاذ أي قرار لحماية الأمن القومي المصري في كافة الملفات، وعلي كل الجبهات من ليبيا والتهديدات التركية غربًا إلي سيناء ومكافحة الإرهاب شرقًا إلي إثيوبيا ومفاوضات سد النهضة جنوبًا.