شكرا لقرائتكم خبر عن استثناء التوزيع الجغرافى وإعفاء المصروفات..مزايا ذوى الإعاقة بالتعليم الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع بصورة كبيرة، وفيما يلي نرصد آلية قبولهم فى الجامعات، والاشتراطات المنصوص عليها والمزايا الممنوحة لهم، سواء من خلال التوزيع الجغرافى، أو المصروفات الدراسية، أو مراعاة نوع الإعاقة فى اختبارات القدرات.

ووفقا للائحة التنفيذية للقانون:

تتخذ الوزارة المختصة بالتعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات إجراءات قبول الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي لا تقل عن نسبة (%5) من المقبولين بالجامعات، وفقا للآتي :

يتم قبول الناجحين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الثانوية العامة أو ما يعادلها بالكليات والمعاهد التعليمية المختلفة بشرط استيفاء متطلبات القبول وبحد أدنى (%50) من درجات الثانوية العامة.

اجتياز الطلاب ذوي الإعاقة اختبارات القبول أو القدرات الخاصة بها للالتحاق بالكليات وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات المعمول به في هذا الشأن.

Advertisements

إعفاء ذوي الإعاقة من شرط التوزيع الجغرافي.

وضع الامتحانات لكافة المراحل طبقا لنوع الإعاقة وبما يتناسب مع درجتها و ظروف كل حالة وتوفير التيسيرات اللازمة مع عدم الإخلال بمحتوى الامتحان.

إعفاء غير القادرين من الطلاب ذوي الإعاقة من المصروفات الدراسية، وتثبت عدم قدرته المادية بموجب بحث اجتماعي صادر من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.