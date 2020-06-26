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مطران المنيا يوقف عظته على قناة الكرمة مطالبًا بالاعتذار للكنيسة الكاثوليكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقف الانبا بطرس فهيم مطران المنيا الكاثوليكي عظته الأسبوعية التي تبثها قناة الكرمة المسيحية بداية من الأحد المقبل

وقال لليوم السابع، إن هذا القرار يأتي استجابة لموقف الكنيسة الكاثوليكية التى قررت مقاطعة القناة التى اوردت معلومات خاطئة عن تعاليم بابا الفاتيكان مطالبًا اياها بالاعتذار وحذف الفيديو المسىء

 

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فيما أعلن الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون البطريركية والمتحدث الرسمى للكنيسة الكاثوليكية بمصر، عن مقاطعة قناة بسبب إذاعة برنامج يتحدث عن تعاليم وأقوال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان دون أي مرجعية أو توثيق لما قيل. 

وأضاف الأنبا باخوم في بيان: "مع كل الاحترام لإدارة القناة، إلا أننا نجد فقدان كامل للموضوعية والمصداقية، والتعرض لتعاليم وعقيدة الغير، وفقدان المنطق في الحوار والعرض، ذكر البرنامج تصريحات للبابا فرنسيس دون أي مرجعية لمصادر رسمية".

 

وتابع: "البرنامج يخلط بين أمرين الأول، مفهوم التعاون والحوار بين الأديان والاتفاق على قيم إنسانية تدفعنا للتعايش السلمي واحترام ديانة الآخر، وهو شيء نسعى له جميعا، والثاني التوحيد أي مزج كل الأديان في ديانة واحدة وهذا لم يذكر أبدا في أي من تعاليم الكنيسة الكاثوليكية".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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