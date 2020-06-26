مطران المنيا يوقف عظته على قناة الكرمة مطالبًا بالاعتذار للكنيسة الكاثوليكية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقف الانبا بطرس فهيم مطران المنيا الكاثوليكي عظته الأسبوعية التي تبثها قناة الكرمة المسيحية بداية من الأحد المقبل

وقال لليوم السابع، إن هذا القرار يأتي استجابة لموقف الكنيسة الكاثوليكية التى قررت مقاطعة القناة التى اوردت معلومات خاطئة عن تعاليم بابا الفاتيكان مطالبًا اياها بالاعتذار وحذف الفيديو المسىء

فيما أعلن الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون البطريركية والمتحدث الرسمى للكنيسة الكاثوليكية بمصر، عن مقاطعة قناة بسبب إذاعة برنامج يتحدث عن تعاليم وأقوال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان دون أي مرجعية أو توثيق لما قيل.

وأضاف الأنبا باخوم في بيان: "مع كل الاحترام لإدارة القناة، إلا أننا نجد فقدان كامل للموضوعية والمصداقية، والتعرض لتعاليم وعقيدة الغير، وفقدان المنطق في الحوار والعرض، ذكر البرنامج تصريحات للبابا فرنسيس دون أي مرجعية لمصادر رسمية".