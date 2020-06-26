"اعرف حقك".. خطوات تحميك من الابتزاز الإلكترونى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين عن الإجراءات التى بجب إتباعها عند التعرض للابتزاز أو التهديد الإلكترونى، ويوضح ”الخليج 365” فى 3 خطوات أهم الإجراءات التى يجب إتباعها عند التعرض للابتزاز أو التهديد.
2 - استخدام الخط الساخن (108) وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.
ويوضح ”الخليج 365” العقوبة التى تنتظر من يقوم بابتزاز وتهديد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
ووفقاً للمادة 327، والتى تنص: "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".
كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال".
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