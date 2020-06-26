شكرا لقرائتكم خبر عن 9 ضوابط احترازية بالبازارات السياحية لمواجهة فيروس كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت غرفة محال السلع السياحية البازارات فى جميع أنحاء الجمهورية باشتراطات العمل، تزامنا مع عودة السياحة الدولية فى ثلاث محافظات ساحلية هى مرسى مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وشددت على ضرورة الالتزام بها.

وأصدرت وزارة السياحة والآثار ضوابط استئناف من خلال كتيبين باللغتين الإنجليزية والعربية يتضمنان كافة الضوابط التى اعتمدتها الوزارة لعودة السياحة الدولية لعرضهم على الأسواق السياحية المختلفة وتعريفهم بما تقوم به مصر من جهد لضمان رحلة آمنة لزائريها، تلك الإجراءات حظت بإشادة من منظمى الرحلات حول العالم بما يبشر بالعودة السريعة لحركة السياحة إلى مصر، وتلك الضوابط شهدت جهدا كبيرا حتي تخرج بتلك الصورة المشرفة للسياحة المصرية.

واشتملت الضوابط على كل الإجراءات التى سيقابلها السائح خلال رحلته لمصر بداية من المطار وحتى عودته لوطنه، كذلك الإجراءات الاحترازية داخل الفنادق والمنتجعات، وتلك التى تتم فى المطاعم والبازارات والمواقع الاثرية، وذلك بهدف حماية السائح والعاملين بالقطاع معا. وتضمنت الشروط وفقا لمنشور الغرفة

1. توفير قفازات طبية وكمامات جديدة بالمحال للعملاء لارتدائها والتخلص منها بطريقة امنة.

2. وضع ملصقات على الارض لتحديد أماكن الوقوف فى الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنه، بين الاشخاص.

3. وضع لافتات داخل المحال للتنبيه بعدم لمس المعروضات.

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4. توفير أدوات وقاية شخصية لجميع العاملين من معقمات ومطهرات وغيرها.

5. توعية العاملين بالمحال بجميع المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والوقاية منه وكافة التدابير الواجب اتباعها لعدم الاصابة.

6. اخطار وزارة الصحة والسكان فورا بأى حالة اصابة او اشتباه فى الاصابة بين العاملين.

7. التزام العاملين بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل.

8. تعقيم وتطهير الاسطح بصورة منتظمة.

9. اتخاذ أقصى ما يمكن من الحيطة والحذر فى تطبيق الاجراءات حفاظا على صحة العاملين والرواد.