رضا حجازى ينفى ما تم تداوله بشأن نقل أسئلة الإنجليزى من كتب خارجية



وعلق الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس امتحانات الثانوية العامة، على صعوبة وشكاوى بعض طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان اللغة الأجنبية الأولى، قائلا: الصعوبة علي الكل وسوف نراجع ذلك بعد نتيجة تصحيح العينة العشوائية.

وأدى طلاب شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة الثانوية العامة، صباح أمس، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي 619 ألف و221 طالب/ طالبة داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، حيث أدي 577 ألف و503 طالب/طالبة امتحان اللغة الإنجليزية، و22ألف و223 طالب وطالبة امتحان اللغة الفرنسية، و19ألف و495 طالب/طالبة امتحان اللغة الألمانية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، وأدوات التعقيم.

وأشار حجازي إلي أنه تم اليوم البدء في تصحيح كراسات إجابة مادة اللغة العربية التي قام الطلاب بأدائها يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (16) حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ( "العبور" و"بنها" و"الخانكة" بمحافظة القليوبية، و"باب الشعرية" بمحافظة القاهرة، و"شرق المنصورة" بمحافظة الدقهلية، و"الدلنجات" بمحافظة البحيرة، و"بني سويف" و"إهناسيا" بمحافظة بني سويف، و"فاقوس" بمحافظة الشرقية، و"العمرانية" بمحافظة الجيزة، و"أسوان" بمحافظة أسوان، و"غرب الإسكندرية" و"العامرية" بمحافظة الإسكندرية)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

Advertisements











