شكرا لقرائتكم خبر عن والد مها أسامة: «بنتي معملتش حاجة غلط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال والد مها أسامة، الفتاة التي عرضت نفسها للزواج على «فيسبوك»، إن ما فعلته ابنته لم يخرج عن نطاق الأدب والدين، معربًا عن أسفه للذين هاجموها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الزواج من حقها، وأن عليها أن تُطالب بذلك الحق.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» الخميس، أنه إذا كانت ابنته استشارته قبل بث الفيديو لكان أبلغها عن الطريقة الصحيحة لإيصال وجهة نظرها للجميع، مؤكدًا أنه لم يعترض على ما فعلته، واصفًا إياها بـ«الساذجة والجبانة».