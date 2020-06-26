شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تخصص لجانا مرورية لتقديم إرشادات "قصب السكر" وزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "الخليج 365 "، عدد من التوصيات والارشادات الفنية والإجراءات المتبعة التي أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي ومعهد المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية ، والواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها خلال الفترة الحالية خاصة بمحافظات الصعيد ، لزيادة إنتاجية الفدان من قصب السكر .

وأكد تقرير وزارة الزراعة،أن التوصيات والارشادات الفنية لمحصول قصب السكر تمثلت في الآتي:

أولاً بالنسبة للغرس الخريفي:

-الري فى المواعيد المثلي.

-استمرار التمشيط لمتابعه الإصابة بالتفحم والإصابات الحشرية (الحشرة القشرية، الثاقبات) معا.

ثانيا: الغرس الربيعي:

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-يجب الانتهاء من حصاد القصب الربيعي خلال شهر مايو قبل اشتداد الحرارة ثم يوزع السفير بالأرض ويتم حرقه وتروى الأرض وتترك لتجف ثم تجرى عمليه فج الخطوط

ثالثاً: الخلف:

-الاستمرار في خدمة الخلف التي تم كسرها في مارس وابريل بإقامة الخطوط والتسميد بمعدل 200-210 وحده أزوت للفدان على دفعتين.

-مداومة التمشيط والفحص للآفات خاصة التفحم والثاقبات والحشرة القشرية. وإزالة الجور المصابة بالتفحم إذا قلت الإصابة بالحقل عن 5% وإذا زادت عن ذلك يزال الحقل كله.

-لجان فنية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، برئاسة الدكتور أيمن حسنى عش مدير معهد المحاصيل السكرية، وعضوية عدد من الخبراء والفنين بمجلس المحاصيل السكرية ، ومعهد وقاية النباتات وممثلين عن 8شركات السكر ، تواصل زيارتهم لمزارع قصب السكر بمحافظات الصعيد للتعرف علي كيفية مواجهة المشاكل التي تواجه النهوض بالمحصول.

-اللجان المتخصصة والمشكلة للتعرف على مشاكل مزارعي قصب السكر، وتقوم بعمل ندوات مصغرة على رأس الغيط للاستماع لشكاوى المزارعين والتعرف علي حقيقة هذه المشاكلات سواء المتعلقة بآليات التعامل مع الآفات والامراض التي تهدد محصول قصب السكر، واطلاعهم علي التوصيات الفنية لمحصول قصب السكر.