شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصرية للمطارات يتفقد إجراءات مطار برج العرب قبل استئناف الرحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، مطار برج العرب الدولى لمتابعة استعدادات المطار لإستقبال الركاب، و إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة والمتفق عليها مع وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك قبل أيام قليلة من استئناف حركة الطيران بالمطارات المصرية خلال أول يوليو المقبل .

وتابع محجوب الإجراءات التي تم الاتفاق عليها لحماية المسافرين والعاملين بالمطار، والتأكد من إتباع العلامات الإرشادية، التباعد والإلتزام بالمسافات الأمنة وإجراءات السلامة والتطهير التى تذاع على جميع شاشات العرض بالمطار وعلى جميع اللواحات الإرشادية المتواجدة فى جميع أنحاء المطار، وقد رافقه خلال الجولة الطيار محمد أحمد راشد مدير مطار برج العرب الدولى .

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وأعرب محجوب عن شكره للعاملين على الأداء الفعال فى العمل فى ظل الظروف الحالية، وحثهم على زيادة الجهد في الفترة القادمة حتى نستطيع مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطيران المدنى فى هذه الفترة .