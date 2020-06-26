شكرا لقرائتكم خبر عن شارع يوسف عباس بمدينة نصر يحكى قصة مأمور سجن أبو زعبل عام 1956 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد شارع يوسف عباس أحد أشهر شوارع حي شرق مدينة نصر شرق القاهرة ..ولكن من هو يوسف عباس ؟؟ الذى أطلق أسمه على الشارع، فهو المقدم يوسف عباس محمد سليمان ، ضابط شرطة مصرى ومأمور سجن أبو زعبل عام 1956 .

سلطت محافظة القاهرة الضوء على قصة حياة يوسف عباس ،حبث أنه في يوم 1 نوفمبر 1956 كان العدوان الثلاثي قد بدأ منذ يومين، وبدأت القوات المعادية تدمير جميع المؤسسات الحيوية فى القاهرة، وكان من ضمنها محطة الإرسال الرئيسية للإذاعة بأبو زعبل، التى تم ضربها وتوقفت الإذاعة المصرية.

وفي نفس اليوم تم ضرب سجن أبو زعبل بجوار محطات إرسال الإذاعة، المقدم يوسف عباس ، مأمور السجن في ذلك الوقت، كان أمامه فرصة للنجاة بحياته والهروب من القصف ولكنه أصر علي تأمين خروج المساجين أولا أثناء الغارات الكثيفة على السجن لأن بقاء المساجين بالداخل يعنى الموت المحقق.

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واستمر الضابط الشجاع يوسف عباس يؤدى عمله لمدة خمس ساعات متواصلة، وعندما قام بإخراج أخر مسجون أصيب بقذيفة وتم نقله إلى المستشفى ولكنه استشهد في اليوم التالي 2 نوفمبر 1956.

الضابط الشهيد كان متزوج وله إثنين من الأبناء، وقد كرمت الدولة اسم الشهيد وتم إطلاق اسمه على أحد الشوارع الرئيسية في حى شرق مدينة نصر ليبقى اسمه خالدا .