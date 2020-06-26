شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى:إجراءات فورية لمواجهة التعديات على المجرى المائى ومحاسبة المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة تقوم بمجهودات واضحة لمواجهة كافة التعديات المقامة على المجارى المائية ومجرى نهر النيل للقضاء عليها بشكل كامل .

وأضاف عبد العاطى فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن هناك تشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمواجهة التعديات في مهدها، مع استمرار إزالة التعديات علي كل منافع الرى وتحويل المتعدين إلى جهات التحقيق.

وأشار عبد العاطى إلى أن هناك تعاون بين أجهزة الوزارة فيما يخص التعديات، حيث يتم رصد التغيرات التى تطرأ على مجرى نهر النيل وفرعيه بالأقمار الصناعية والإستشعار عن بُعد وذلك من خلال التنسيق والتعاون قطاع حماية النيل و مركز المعلومات بقطاع التخطيط بالوزارة .

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يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، و الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

الجدير بالذكر أن الحكومة مخطط فنى وهندسى لتطوير كورنيش النيل بالقاهره الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع "ممشى أهل مصر" تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات ازالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وإمتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليا تطوير الكورنيش وانشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى امبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن انشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم وكافيتريات وأماكن للجلوس ونوافير وبرجولات .