شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الطبيب محمد جمال صاحب صور "استراحة محارب" بفيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد جمال، ابن محافظة الإسماعيلية، والذى يعمل بمستشفى التأمين الصحي بالسويس‏، والمخصص للعزل الصحى، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقال الدكتور محمد جمال، إنه شعر بارتفاع درجة حرارته، وهمدان والصداع وتكسير الجسم وقلة الشهيه، فأجرى مسحة، "تحليل pcr"، واثبتت إصابة بفيروس كورونا، وقرر عزل نفسة بمنزلة، مع اتباع البروتوكول العلاجي للعزل المنزلي للمصابين بكورونا والذي حددته وزارة الصحة والسكان.

واشتهر الطبيب محمد جمال، على مواقع التواصل الاجتماعى بصورة "استراحة محارب"، خلال علاج مصابى كورونا، وكان يبدو عليه الإرهاق من كثرة ساعات العمل داخل العزل الصحى.

وكان محمد جمال، عضو في لجنة تعاقدات النادي الإسماعيلي في فترة تولي العميد محمد أبوالسعود رئاسة النادي الدراويش، وطبيب في مستشفى الإسماعيلية العام، ثم التحق للعمل في مستشفى التأمين الصحي في محافظة السويس.

وكتب الدكتور محمد جمال، عبر صفحتة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "ألف شكر لكل الدعم وكل المساندة الطيبة من أصحابي وأهلي ومعارفي واللي حتى ميعرفونيش، معلشي أنا مش عارف أرد على التليفون فهحاول أطمنكم هنا، الحمد لله أنا بخير وعازل نفسي في البيت بعد ما خلصت شغل يوم الأربعاء، يمكن كان جالي من قبل إصابة بأعراض تنفسية وإيجابية في الأشعة المقطعية وكملت على العلاج ورفضت أعمل مسحة بس آخر أسبوع كل اللي يشوفني يؤكد أني مش طبيعي مع عودة ظهور أعراض زي الهمدان والصداع وتكسير الجسم وقلة الشهيه".

أضاف "جمال"، "الفترة الأخيرة فى المستشفى كنت من ضمن الناس اللي المسؤولة بشكل مكثف على العزل من يوم ما بدأ وبتعامل مع مريض الكورونا وأقيمه من دخوله المستشفي بعد عرضه من طبيب الطوارئ على طول وكنت متأكد أني مصاب وكنت مضغوط جدًا في الشغل مع أزمات تانيه وده كان ظاهر في بوستاتي ولكن كله بفضل الله بيعدي، أنا بس عشان جاي أقعد مع أهلي فترة طويلة شوية فأجريت مسحة خوفًا عليهم أكتر من رغبتي في معرفة الإصابة، وأن شاء الله هتعدي على خير، وبكم وبدعواتكم ودعمكم هنبقى بخير أن شاء الله، شكرًا ليكم جميعًا وأن شاء الله ربنا يعافينا ويعافيكم جميعًا.

وأعلنت اليوم مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس، برئاسة الدكتور الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة في السويس، فى بيان لها، ظهور نتائج تحاليل المعملية "PCR" لـ52 حالات إيجابية، حيث تبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وهم متواجدون بمستشفى الحميات والمستشفى العام والصدر والتأمين الصحى، وظهرت نتائج التحاليل والفحوصات المعملية بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، وجارى نقلهم لمستشفيات العزل الصحى، فيما توفى 4 حالات جدد من أبناء السويس.

وأوضحت مديرية الصحة، في بيان صحفي، أنه جاري حصر كافة المخالطين للمصابين، والكشف عليهم للتأكد من عدم إصابتهم، وحال ظهور الأعراض على شخص منهم يجرى له تحليل.

وأضافت أن إجمالي الحالات المصابة بكورونا في السويس وصلت لـ1190 حالة إصابة، وارتفع عدد الوفيات لـ82حالة، وعدد الحالات المتواجدة حتى الآن فى مستفيات العزل والعزل المنزلى، 397 حالة، بينما عدد حالات الشفاء والخروج حتى الآن 659 حالة.

وأكدت المديرية على أهمية الالتزام بالإجراءات التى وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وهي عدم التواجد بالأماكن المزدحمة وعدم التواجد في تجمعات، واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدى وآداب العطس والسعال، وتنظيف السطح باستمرار بالمواد المطهرة، وعدم النزول إلا للضرورة القصوى.

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