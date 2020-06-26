شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فيديو جديد لانفجار ضخم يهز العاصمة الإيرانية "طهران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر، لقطات فيديو أظهرت الانفجار الضخم الذى هز العاصمة طهران منذ قليل.

ونشرت فرناز فصيحي، الصحفية في بنيويورك تايمز الأمريكية مقطع فيديو معلقة عليه قائلة: "أول فيديو بخصوص الانفجار الضخم الذي صاحبه ضوء أحمر حول طهران، وقد سمع دويه العديد من السكان. التقارير تفيد وقوعه حول موقع عسكري هناك". — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) This image is being posted from east Tehran, #Iran



Some are claiming an explosion. pic.twitter.com/iuxwEXJJJy — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) June 25, 2020

في سياق متصل، ذكر موقع موقع "إيران إنترناشيونال" أن عدد من سكان شرقي العاصمة الإيرانية طهران شاهدوا ضوء برتقالي ساطع أضاء السماء بضع ثوانٍ، فجر الجمعة 26 يونيو 2020.

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وأشار عدد من رواد السوشيال ميديا في طهران إلى رؤيتهم رؤية ضوء برتقالي غريب في شرقي العاصمة، أدى إلى إضاءة السماء بضع ثوانٍ بهذه المنطقة.

من ناحية أخرى، أفادت وكالة مهر للأنباء بسماع دوي انفجار کبير تزامنًا مع مشاهدة هذا الضوء الغريب، في برديس وبومهن (شمالي إيران).

وذكرت الوكالة أنه "في فجر الجمعة، وبالتزامن مع سماع دوي انفجار رهيب في شرقي طهران، شوهد ضوء برتقالي كبير بالسماء".

وأضافت أنه لم يتبين حتى الآن سبب صوت الانفجار أو مصدر الضوء، مشيرة إلى أن هذا الصوت تم سماعه في مناطق برديس وبومهن بشكل واضح.