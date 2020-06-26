شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 40 ألف إصابة بفيروس كورونا و 1141 حالة وفاة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البرازيل، مساء اليوم الخميس، تسجيل 1141 وفاة و39483 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.، جاء ذلك نقلا عن شبكة روسيا اليوم.
هذا وقالت صحيفة "ميلينيو" التشيلية إن سلالة جديدة من فيروس زيكا انتشرت فى البرازيل، وذلك لأن غالبية البرازيليين ليس لديهم أى أجسام مضادة ضد هذا النوع من الفيروسات.
وأفادت مؤسسة أوزوالدو كروز (FIOCRUZ) ، أكبر مركز للأبحاث الطبية في أمريكا اللاتينية أن سلالة جديدة من فيروس زيكا متداولة في البرازيل وقد تتسبب في وباء آخر في البلاد، ومن خلال رصد التسلسل الجينى، اكتشفت الفرق العلمية لأول مرة فى البلاد، نوعا إفريقيا من فيروس زيكا، والذى كان من الممكن تداوله فى البرازيل فى عام 2019.
وتم تحديد إدخال السلالة الجديدة في البلاد من خلال أداة المراقبة الجينية التي طورها الباحثون في مركز بيانات تكامل المعرفة للصحة (CIDACS) ، من FIOCRUZ ومقرها باهيا.
وتعتبر البرازيل أكثر الدول التى تنتشر فيها فيروس كورونا فى أمريكا اللاتينية ، ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في البرازيل إلى 1.5 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف بتوقيت ساو باولو ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل تسجل 40 ألف إصابة بفيروس كورونا و 1141 حالة وفاة خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.