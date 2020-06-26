شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 40 ألف إصابة بفيروس كورونا و 1141 حالة وفاة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البرازيل، مساء اليوم الخميس، تسجيل 1141 وفاة و39483 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.، جاء ذلك نقلا عن شبكة روسيا اليوم.

هذا وقالت صحيفة "ميلينيو" التشيلية إن سلالة جديدة من فيروس زيكا انتشرت فى البرازيل، وذلك لأن غالبية البرازيليين ليس لديهم أى أجسام مضادة ضد هذا النوع من الفيروسات.

وأفادت مؤسسة أوزوالدو كروز (FIOCRUZ) ، أكبر مركز للأبحاث الطبية في أمريكا اللاتينية أن سلالة جديدة من فيروس زيكا متداولة في البرازيل وقد تتسبب في وباء آخر في البلاد، ومن خلال رصد التسلسل الجينى، اكتشفت الفرق العلمية لأول مرة فى البلاد، نوعا إفريقيا من فيروس زيكا، والذى كان من الممكن تداوله فى البرازيل فى عام 2019.

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وتم تحديد إدخال السلالة الجديدة في البلاد من خلال أداة المراقبة الجينية التي طورها الباحثون في مركز بيانات تكامل المعرفة للصحة (CIDACS) ، من FIOCRUZ ومقرها باهيا.

وتعتبر البرازيل أكثر الدول التى تنتشر فيها فيروس كورونا فى أمريكا اللاتينية ، ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في البرازيل إلى 1.5 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف بتوقيت ساو باولو ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.