شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء لـ"الخليج 365": ندعم القطاع السياحى لحين عودته بقوة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة على تقديم كل أوجه الدعم للقطاع السياحي بشكل عام و خاصة قرى و فنادق شرم الشيخ و الغردقه ليتمكنوا من سداد مديونة الكهرباء التى تراكمت خلال ال5 سنوات الماضية و تحديدا بعد انفجار الطائرة الروسية بشرم الشيخ و التى أدت إلى تراجع شديد بقطاع السياحة ، و ذلك من خلال تقسيط المديونية المتراكمة لهذه القرى و الفنادق و تسهيلات عديدة فى طرق السداد.
و كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه حريص على دعم القطاع السياحي حتى أن يتجاوز أزمته بالكامل ، موكدا أن الوزارة تدعم فنادق و قرى شرم الشيخ و الغردقه منذ بداية الأزمة و تقدم لهم تسهيلات كبيرة لسداد مديوناتهم .
و أضاف شاكر فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" ، أن شركات توزيع الكهرباء ملزمة بتوجيهات الدولة فى تأجيل تحصيل فواتير الاستهلاك الخاصة بالقطاع السياحي لحين انتهاء الأزمة التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.
و تابع شاكر ، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء قدمت العديد من التسهيلات المدن و القرى السياحيه بشرم الشيخ و الغردقه لمساعدتهم فى سداد المديونيات المتراكمة عليهم منذ 2015 ، موضحا انه تم الاتفاق على بعض الاليات الخاصة بالسداد للحفاظ على حق الدولة.
و قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أكد ، أن فنادق و منتجعات شرم الشيخ و الغردقة بدأت منذ ديسمبر 2018 فى سداد المتآخرات من فواتير استهلاك الكهرباء ، لافتاً إلى أن مديونية المنشآت السياحية التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بلغت مليار و 600 مليون جنيه.
وأشار المصدر ، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء تقدم تسهيلات و خصومات من إجمالى المتآخرات على أى مديونية للمنشآت السياحية بشرم الشيخ و الغردقة الذين يرغبون فى السداد الفورى للشركة تبلغ 15% من إجمالي المديونية ، مشيرا إلى قطاع السياحة من القطاعات الهامة فى الدولة و التى ترسم صورة مصر فى الخارج ، موكداً أن الوضع المالى لفنادق و قرى شرم الشيخ و الغردقة فى تحسن ملحوظ نتيجة ارتفاع نسب الإشغال الأجنبى والمحلى بالفنادق.
وأضاف المصدر ، أن هناك أكثر من نظام للتقسيط للمستهلك سواء على 36 شهر أو 48 شهر ليتمكنوا من السداد فى ظل الظروف الإقتصادية التى يمر بها القطاع السياحى لحين عودته بشكل كامل.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الكهرباء لـ"الخليج 365": ندعم القطاع السياحى لحين عودته بقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.