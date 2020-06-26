شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء لـ"الخليج 365": ندعم القطاع السياحى لحين عودته بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة على تقديم كل أوجه الدعم للقطاع السياحي بشكل عام و خاصة قرى و فنادق شرم الشيخ و الغردقه ليتمكنوا من سداد مديونة الكهرباء التى تراكمت خلال ال5 سنوات الماضية و تحديدا بعد انفجار الطائرة الروسية بشرم الشيخ و التى أدت إلى تراجع شديد بقطاع السياحة ، و ذلك من خلال تقسيط المديونية المتراكمة لهذه القرى و الفنادق و تسهيلات عديدة فى طرق السداد.

و كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه حريص على دعم القطاع السياحي حتى أن يتجاوز أزمته بالكامل ، موكدا أن الوزارة تدعم فنادق و قرى شرم الشيخ و الغردقه منذ بداية الأزمة و تقدم لهم تسهيلات كبيرة لسداد مديوناتهم .

و أضاف شاكر فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" ، أن شركات توزيع الكهرباء ملزمة بتوجيهات الدولة فى تأجيل تحصيل فواتير الاستهلاك الخاصة بالقطاع السياحي لحين انتهاء الأزمة التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

و تابع شاكر ، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء قدمت العديد من التسهيلات المدن و القرى السياحيه بشرم الشيخ و الغردقه لمساعدتهم فى سداد المديونيات المتراكمة عليهم منذ 2015 ، موضحا انه تم الاتفاق على بعض الاليات الخاصة بالسداد للحفاظ على حق الدولة.

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و قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أكد ، أن فنادق و منتجعات شرم الشيخ و الغردقة بدأت منذ ديسمبر 2018 فى سداد المتآخرات من فواتير استهلاك الكهرباء ، لافتاً إلى أن مديونية المنشآت السياحية التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بلغت مليار و 600 مليون جنيه.

وأشار المصدر ، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء تقدم تسهيلات و خصومات من إجمالى المتآخرات على أى مديونية للمنشآت السياحية بشرم الشيخ و الغردقة الذين يرغبون فى السداد الفورى للشركة تبلغ 15% من إجمالي المديونية ، مشيرا إلى قطاع السياحة من القطاعات الهامة فى الدولة و التى ترسم صورة مصر فى الخارج ، موكداً أن الوضع المالى لفنادق و قرى شرم الشيخ و الغردقة فى تحسن ملحوظ نتيجة ارتفاع نسب الإشغال الأجنبى والمحلى بالفنادق.

وأضاف المصدر ، أن هناك أكثر من نظام للتقسيط للمستهلك سواء على 36 شهر أو 48 شهر ليتمكنوا من السداد فى ظل الظروف الإقتصادية التى يمر بها القطاع السياحى لحين عودته بشكل كامل.



