"النار ارتفاع دورين".. السيطرة على حريق مخلفات في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية حريقا في مخلفات بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاد أدخنة وارتفاع ألسنة اللهب بمنطقة مساكن الكهرباء.

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دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران التي بلغ ارتفاعها نحو طابقين، وتمكنوا من السيطرة عليه.

المعاينة كشفت نشوب الحريق في كمية من "القش وفروع أشجار" دون وقوع إصابات، وأجرى رجال الإطفاء عملية التبريد لمنع تجدد النيران.

تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.