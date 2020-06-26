مصرع مسن صدمته سيارة في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:
لقي مُسن مصرعه، مساء اليوم الخميس، بعد أن صدمته سيارة وفرت هاربة، في قرية حاجر خزام، التابعة لمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.
تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارا، من مرفق الإسعاف يفيد بمصرع سعيد فهمي محمد ،60عامًا، بعد أن صدمته سيارة، بقرية حاجر خزام بقوص.
جرى إيداع الجثة في مشرحة المستشفى وحُرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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