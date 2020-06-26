رئيس المصرية للمطارات يتفقد إجراءات مطار برج العرب قبل استئناف الرحلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:
قام الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، بزيارة تفقدية لمطار برج العرب الدولى لمتابعة استعدادات المطار لاستقبال الركاب، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمتفق عليها مع وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وذلك قبل ايام قليلة من استئناف حركة الطيران بالمطارات المصرية خلال أول يوليو المقبل .
وشاهد محجوب، الإجراءات التي تم الاتفاق عليها لحماية المسافرين والعاملين بالمطار، والتأكد من إتباع العلامات الإرشادية ، التباعد والإلتزام بالمسافات الأمنة وإجراءات السلامة والتطهير التى تذاع على جميع شاشات العرض بالمطار وعلى جميع اللوحات الإرشادية المتواجدة فى جميع أنحاء المطار، وقد رافقه خلال الجولة الطيار محمد أحمد راشد مدير مطار برج العرب الدولى .
أعرب محجوب عن شكره للعاملين على الأداء الفعال فى العمل فى ظل الظروف الحالية، وحثهم على زيادة الجهد في الفترة القادمة حتى نستطيع مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطيران المدنى فى هذه الفترة .
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