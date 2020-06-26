وزير النقل: تشغيل ٨٦٧ قطار سكة حديد على الوجهين القبلي والبحري.. أول يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

وجهت وزارة النقل، بإجراء التعديلات اللازمة على مواعيد تشغيل قطارات السكك الحديدية وتشغيل أكبر عدد من القطارات، لتخفيف الكثافة داخل بعض القطارات للحد من الزحام في أوقات الذروة للحد من انتشار فيروس كورونا ومواجهة الطلب المتزايد على استقلال القطارات، بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتوقف وسائل النقل الجماعي بدءا من الساعة 12 منتصف الليل، حتى الرابعة صباحًا اعتبارا من السبت المقبل.

وأكدت وزارة النقل، في بيان لها، أن هيئة السكة الحديد قامت بوضع مخطط للوصول بعدد القطارات إلى ٨٦٧ قطارا على الوجهين القبلي والبحري، منهم ١٩٨ لخدمة الخطوط الرئيسية و ٦٦٩ لخطوط الضواحي والفروع، حيث سيتم تشغيل (١٤٢) قطار لخدمة ركاب الوجه البحري منهم ٢٨ قطار مكيف، ٣٤ قطار سياحي و ٨٠ قطار مميز، وتشغيل (٥٦) قطار لخدمة ركاب الوجه القبلي منهم ٣٢ قطار مكيف و ٢٤ قطار مميز على ان يبدأ تشغيل القطارات تباعًا من يوم السبت ٢٧ يونيو ٢٠٢٠ حتى أول يوليو ٢٠٢٠ موعد التشغيل الكلي لمخطط جداول تشغيل ٨٦٧ قطار.