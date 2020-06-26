وزير الكهرباء يترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جتماعاً للجلسة الثالثة لعام 2020 لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، الخميس، لمتابعة ما تم إنجازه فى مشروعات الطاقات المتجددة، بحضور الدكتور محمد مصطفى الخياط، الرئيس التنفيذي للهيئة.

وأوضح الخياط، أنه تم خلال الاجتماع استعراض كافة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد والتعقيم المستمر لتأمين سلامة العاملين، إلى جانب الحفاظ على أداء المشروعات المختلفة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

واستعرض المجلس أيضاً تطور الأداء الحالي للهيئة على المستويين الفني والمالي، والإجراءات المستقبلية لتشغيل وصيانة مجمع رياح جبل الزيت، الجدير بالذكر أن المجمع يتكون من ثلاث مشروعات تم تنفيذها من خلال اتفاقيات تمويل حكومية بإجمالي استثمارات تجاوزت 800 مليون دولار، وقدرات 580 ميجاوات، وتم افتتاحه من جانب السيد الرئيس في يوليو 2018.

وأشاد وزير الكهرباء، بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح مما يسهم فى رفع المعدلات الإنتاجية وخفض التكلفة، مؤكداً على ضرورة الاستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة.