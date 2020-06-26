أخبار مصر | مستشار بأكاديمية ناصر: الجيش المصري "حائط الصد" العربي والأفريقي أمام المؤامرات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مستشار بأكاديمية ناصر: الجيش المصري "حائط الصد" العربي والأفريقي أمام المؤامرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أركان حرب عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن القوات المسلحة المصرية تعتبر حائط الصد الأول للأمن القومي العربي والأفريقي، ضد اطماع كثير من الدول العظمى في المنطقة العربية والشرق الأوسط وكثير من أجهزة الاستخبارات الأجنبية التي لها اطماع في المنطقة.

وأضاف العمدة في تصريحات إلى الخليج 365، أن هناك دولا تسعى لتنفيذ مخططات لصالحها في المنطقة العربية ومنها دولة تركيا التي تحاول منذ سنوات أن تحيى ميلاد الإمبراطورية العثمانية من جديد في المنطقة لذلك نجدها تتحرك في اتجاهات عديدة في المنطقة العربية حول مصر وبالتحديد في سوريا وليبيا والمتوسط الي جانب إيران والتي تحاول إحياء الإمبراطورية الفارسية من جديد ونجد تحركاته واضحة في العراق واليمن وحتى قطر.

وأشار مستشار أكادمية ناصر العسكرية العليا، أن القوات المسلحة المصرية والمقاتل المصري له عقيدة قتالية ثابتة لم تتغير علي مر العصور ومصر كانت ولا تزال دولة تدافع عن أمنها القومي في إطار الشرعية الدولية كما تفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاءه مع أبطال المنطقة الغربية في وقت سابق.

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ونوه مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا بأن القوات المسلحة المصرية تحتل مركزا متقدما في ترتيب جيوش العالم وفق ترتيب جلوبال فاير الأمريكي فما زال الجيش المصري يحتل المركز التاسع عالميا، متفوقا على الجيش الاسرائيلي والتركي والايراني مع توقعات بتقدم ترتيبه عالميا في السنوات المتقدمة بعد حصوله على أسلحة متنوعة لصالح القوات البحرية والجوية والبريك والدفاع الجوى.

وأكد اللواء "عادل العمدة"، أن مصر دولة تدافع عن مصالحها القومية وحدودها، وأمنها القومي والعربي والافريقي، ولم تكن مصر ولن تكون دولة عادية أو غازية الا ان مصر في تمام الجاهزية للحفاظ على مقدراتها القومية ومصالحها في المنطقة إنطلاقا من دورها الريادي والقوي في المنطقة العربية.

وأضاف أن الدول الثلاث تركيا وايران وإسرائيل تعمل منفردة وجماعية في بعض الأحيان لتحقيق أطماعها في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، إلا أن مصر والقيادة السياسية متيقظة لتلك التحركات والمؤامرات التي تحاك حول مصر، فبعض تلك الدول تحاول أن تشغل مصر بعدد من المشكلات في دول جوار لها لتحقيق مصالحها الاستعمارية.