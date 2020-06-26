شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: تصريحات السيسي بشأن ليبيا كانت مدروسة وجاءت في وقت مناسب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، مساء اليوم، الخميس، إن تركيا تواصل جلب المرتزقة إلى ليبيا لمحاربة الجيش الوطني.

وأكد المحجوب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء «دي إم سي» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن تركيا تسعي للاستيلاء على النفط الليبي ومقدرات الشعب الليبي، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي تشجع كثيرا بعد تصريحات الرئيس السيسي بشأن ليبيا.

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ليبيا كانت مدروسة وفي وقت مناسب، لافتا أنه تم فضح خطة الميليشيات الإرهابية وتركيا في ليبيا.

وشدد مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي على أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تنجح في السلطة وتستهين بكل شىء ولن تنجح مخططاتها في زعزعة الاستقرار.