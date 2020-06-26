قرار الرئيس الخاص بصرف زيادة المعاشات

قامت الجريدة الرسمية بنشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1248 لعام 2020 والذي يختص بجميع قواعد وأحكام ومواعيد صرف زيادة معاش الأجور التي تم تغيرها عن العلاوات المتعلقة التي من المقرر أن يبدأ توزيها من يوم 1 في شهر 7 لعام 2996 ولكنها لم تكن ضمن الأجر الأسي في تاريخ استحقاق المعاش.

قرار الرئيس الخاص بفك الحظر

ومن الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء قام بالإعلان عن الكثير من الإجراءات وأخر القرارات هي الإفصاح عن جميع القواعد التي يجب على المقاهي والكافيهات والمطاعم ودور العبادة والأندية الرياضية والسينمات أن تلتزم بها طوال الفترة القادمة فمؤخراً تم اتخاذ قرار فتح المقاهي والكافيهات والمطاعم ولكن وفقاً لقواعد معينة.