شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: تشغيل 867 قطارًا بزيادة 166 قطارًا عن التشغيل الاستثنائى أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وجه بإجراء التعديلات اللازمة علي مواعيد تشغيل قطارات السكك الحديدية وتشغيل اكبر عدد من القطارات لتخفيف الكثافة داخل بعض القطارات للحد من الزحام في أوقات الذروة للحد من انتشار فيروس كورونا ومواجهة الطلب المتزايد علي استقلال القطارات بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتوقف وسائل النقل الجماعي بدءا من الساعة 24 (منتصف الليل) حتي الرابعة صباحًا اعتبارا من يوم السبت الموفق ٢٧ مايو ٢٠٢٠ وأضافت وزارة النقل أن هيئة السكة الحديد قامت بوضع مخطط للوصول بعدد القطارات الي ٨٦٧ قطار علي الوجهين القبلي والبحري منهم ١٩٨ قطار لخدمة الخطوط الرئيسية و ٦٦٩ قطار لخدمة خطوط الضواحي والفروع، حيث سيتم تشغيل (١٤٢) قطار لخدمة ركاب الوجه البحري منهم ٢٨ قطار مكيف، ٣٤ قطار سياحي و ٨٠ قطار مميز، وتشغيل (٥٦) قطار لخدمة ركاب الوجه القبلي منهم ٣٢ قطار مكيف و ٢٤ قطار مميز على ان يبدأ تشغيل القطارات تباعًا من يوم السبت ٢٧ يونيه ٢٠٢٠ حتي اول يوليو ٢٠٢٠ موعد التشغيل الكلي لمخطط جداول تشغيل ٨٦٧ قطار. Advertisements

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