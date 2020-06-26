شكرا لقرائتكم خبر عن "لجنة مكافحة كورونا": سنتخطى الأزمة.. والأرقام فى مرحلة الثبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، نحن نحتاج لوعينا بنسبة 100% بعد عودة النشاط بنسبة 25 %.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر على قناة mbc مصر مع الإعلامى شريف عامر: نحن لا نبحث عن تطبيق قانون وغرامة 4 ألاف جنيه ونبحث عن وعى المواطن وحرصه على سلامته ونسعى للحذر الكامل من المواطن، ونحن جاهزون بكامل طاقتنا لأى حالة إصابة.

وتابع: واثق جدا أننا سنتخطى الأزمة والأرقام الآن في حالة الثبات ونتمنى الحفاظ على هذه المرحلة ليس لدينا حالات تخوف ونحن جاهزون لأى أرقام تتزايد وإن شاء الله لن تزيد الأر قام.

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وأكد: أن أي نوع من أنواع الإصابة أو الشك على المواطن التوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة وسيجد أطباء من أمهر الأطباء في العالم وسيقدمون كل الخدمة الطبية المطلوبة، والحمد لله حالات الشفاء تتزايد نسبتها بشكل جيد جدا.