شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة 50 ألف دولار من خزانة منشأة تابعة للمخابرات العسكرية الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي النقاب عن تعرض خزنة تابعة للوحدة "504" التابعة لشعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي للسطو وسرقة عشرات الآلاف من الدولارات.
وأوضحت المبلغ قدر بـ 50 ألف دولار فُقد من خزنة تابعة للوحدة الاستخباراتية في مقر لها، مبيّنة أنّ المبلغ كان مُعدًّا لصالح أحد العملاء في دولة "معادية".
وبيّنت القناة أنّ ذلك العميل متواجد حاليًا في إسرائيل، وقد حصل على المبلغ بداية، ولكنّه أعاده لأسباب لم يكشف عنها، وجرى وضع المبلغ في خزنة تابعة للوحدة وبعدها فُقد.
وقالت إنّ الشرطة العسكرية فتحت تحقيقًا في ظروف الحادث، مشيرة إلى أنّه جرى "توبيخ" القائمين على حماية الخزنة.
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