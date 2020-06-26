شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: إغلاق جزئى لشارع الهرم بسبب أعمال المترو لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى إدارة مرور الجيزة، إغلاق جزئى بشارع الهرم، لمدة 3 أيام لإجراء ققطع عرضي بالشارع عند تقاطعه مع شارعي سويلم والاسلام بالاتجاهين، بدء من الساعة 12 صباحا وحتي ال 5 صباحا، لتنفيذ اعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو انفاق الخط الرابع.

وتنسق محافظه الجيزة، مع مديرية امن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للبدء في نقل المرافق غاز طبيعي والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الانفاق الخط الرابع .

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وسيتم اجراء قطع عرضي لشارع الهرم عند تقاطعه مع شارع سويلم والاسلام بالاتجاهين ابتداء من الساعة الثانية عشر صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا طوال فتره الاعمال و لمده ثلاثة ايام من يوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2020 حتى يوم الاحد الموافق 28 يونيو 2020 و ذلك دون تعطيل للحركة المرورية .

وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان امن وسلامه المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركه المرورية .