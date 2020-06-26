شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد قذاف الدم: جميع التفجيرات فى مصر كان مصدرها ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السياسي الليبي أحمد قذاف الدم، على حق مصر في الدفاع عن أمنها حال تعرضها للخطر، مشيرا إلى أن مصر من حقها أيضا أن تقلق مما يجرى في ليبيا، مضيفا: "كل التفجيرات التي حدثت في مصر مصدرها ليبيا ومصر تتعرض لحرب منظمة كدولة عربية.
وأضاف قذاف الدم خلال لقاء على شبكة سكاي نيوز، الخميس، قادرون للوصول إلى إسطنبول وانقرة ولدينا حلفاء ومعارضة وجيش تركى يتعرض لمذبحة ولدينا حلفاء في تركيا أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد قذاف الدم: جميع التفجيرات فى مصر كان مصدرها ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.