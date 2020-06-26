شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد قذاف الدم: جميع التفجيرات فى مصر كان مصدرها ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السياسي الليبي أحمد قذاف الدم، على حق مصر في الدفاع عن أمنها حال تعرضها للخطر، مشيرا إلى أن مصر من حقها أيضا أن تقلق مما يجرى في ليبيا، مضيفا: "كل التفجيرات التي حدثت في مصر مصدرها ليبيا ومصر تتعرض لحرب منظمة كدولة عربية.

وأضاف قذاف الدم خلال لقاء على شبكة سكاي نيوز، الخميس، قادرون للوصول إلى إسطنبول وانقرة ولدينا حلفاء ومعارضة وجيش تركى يتعرض لمذبحة ولدينا حلفاء في تركيا أيضا.