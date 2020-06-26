شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس امتحانات الثانوية: من قلب المحن تأتى المنح وجهود عظيمة لتوفير بيئة آمنة للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة: من قلب المحن تأتي المنح، مجهودات عظيمة مبذولة من كل الجهات المعنية فى كل محافظات جمهورية مصر العربية لتوفير الفرصة لأبنائنا الطلاب لكى يؤدوا امتحاناتهم فى ظروف مناسبة وآمنة تضمن تكافؤ الفرص وسلامة الطلاب نابعة من حرص الدولة على حق الطالب فى الالتحاق بالتعليم الجامعى والاستمرارية فى التعليم و التعلم.

وتابع نائب الوزير عبر صفحته الشخصية: شكرا للمعلمين و جميع العاملين فى وزارة التربية و التعليم و القائمين على أعمال الامتحانات على مجهوداتكم المبذولة فى ظل هذه الظروف العصيبة على الانسانية وشكرا لجميع الوزارات التى ساهمت فى الصورة المشرفة التى ظهرت عليها الامتحانات حتى الأن فمصر دولة مؤسسات و هكذا تتعاون مؤسساتها لإنجاز النجاحات المرجوة

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وقال رئيس الامتحانات :"أوجه الشكرا لأولياء الأمور على تفهمهم للموقف واحترامهم للقواعد والقوانين حرصا على سلامتهم وسلامة أبنائهم، كما أوجه الشكرا لأبنائى الطلاب على التزامهم بالتباعد الاجتماعى وحفاظهم على صحتهم وصحة الأخرين والتزامهم بالقواعد العامة اللامتحانات التى تقرها وزارة التربية والتعليم"

وتابع رضا حجازى: انتهى يومان ويتبقى سبعة أيام على انتهاء انعقاد امتحانات إتمام الشهادة الثانوية ونؤكد على التزامنا بوعودنا فى حفظ حقوق الطلاب و توفير البيئة المناسبة لهم حتى أخر يوم و نثق فى استمرار المساهمات الإيجابية من جميع الأطراف المعنية حتى وصول الطلاب لبر الأمان وتحقيق أحلامهم.