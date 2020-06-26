شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر: فتح الجامع الأزهر الشريف لاستقبال المصلين فجر السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف عن انتهاء استعدادات الجامع الأزهر الشريف، لاستقبال المصلين من فجر السبت، حيث تم تجهيز الجامع بوضع علامات التباعد الاجتماعى ، ووضع ملصقات توضيحية وفق الارشادات الوقائية الصادرة بهذا الشأن، حيث تم تعقيم الجامع بالكامل.

ووضعت الدولة عدد من القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، حيث تم التأكيد على أن يتم فتح المساجد التى تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

كما تم التأكيد على الالتزام بعدد من الضوابط من بينها:

1. عدم فتح دورات المياه نهائيًّا، وغلقها غلقًا تامًا .

2. عدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة، أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية.

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3. عدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.

4. استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

5. عدم فتح مصليات السيدات .

6. عدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط) .

7. تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أى شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

8. فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان فى جميع الصلوات.