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شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لفتحهما للمصلين.. تعقيم مسجدي السيدة زينب والسيدة نفيسة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت وزارة الأوقاف إنه تمت عملية تعقيم مسجد السيدة زينب ومسجد السيدة نفيسة «رضي الله عنها» بالقاهرة.
وأوضح بيان أنه «يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد والعمل على نظافتها وتطهيرها وتعقيمها، استعدادًا لفتح المساجد لاستقبال المصلين على مستوى الجمهورية فجر بعد غدً السبت بإذن الله تعالى وتتابع عملية تعقيم المساجد على مستوى الجمهورية».
واختتم بيان الأوقاف: «نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين».
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