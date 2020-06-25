شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: «كمامات احتياطية بالمساجد.. وكل واحد يجيب سجادته معاه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة اتخذت التدابير اللازمة لإجراءات فتح المساجد، مؤكدًا أن المساجد ستفتح على مصراعيها فجر يوم السبت لاستقبال ضيوف الرحمن.

وطالب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، المصريين بضرورة الالتزام بكافة الضوابط، مشيرًا إلى أنه يشترط ارتداء الكمامة قبل دخول المسجد، مضيفًا: «معظم المساجد سيكون لديها كمامات احتياطية والأذان ستعقبة الإقامة مباشرة، وعلى الجميع الالتزام بالسجادة الشخصية الفردية».

وتابع: «كل مصلي يجيب سجادته معاه، حتي تفرش على سجادة المسجد كإجراء احترازي ووقائي، مع غلق دورات المياه، وهدفنا أن تكون المساجد عامرة بعد غلق استمر لـ 103 أيام، ووضعنا علامات بكل المساجد وستكون المسافة ما بين متر ونصف لمترين طبقًا للمواصفات الصحية».