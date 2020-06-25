شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدولة الإعلام: فتح الهيئات الرياضية والشبابية للأعضاء أول يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام إنه تنفيذًا لقرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء، والتي عقدت الثلاثاء الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والمتضمنة التوجيه بعودة الأنشطة الرياضية وإعادة فتح المنشآت الرياضية والشبابية، أكدت وزارة الشباب والرياضة أنه في ضوء خطة الوزارة وما تضمنه الدليل الاسترشادي للضوابط والإجراءات الاحترازية لعودة الأنشطة وفتح مختلف الهيئات الرياضية والشبابية أنه سيتم التنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات والأندية الرياضية ومراكز الشباب لفتح أبوابها بدءًا من 1 يوليو 2020 وفقًا للأكواد الاسترشادية المعلنة والتوقيتات الخاصة بالأنشطة والمسابقات وفتح المنشآت.

كما أكدت وزارة الشباب والرياضة بأنه سيتم التعميم على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية بالفتح أمام روادها بدءًا من شهر يوليو وفقًا للضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بها، والمتضمنة الضوابط الصحية والتعقيم والتطهير والتباعد بالأماكن الاجتماعية والحدائق الداخلية والمتنزهات أخذًا بعين الاعتبار الضوابط والاعتبارات التي تضعها مجالس الإدارات والمعنيين بإدارة المنشآت الرياضية والشبابية فيما يتعلق بتنظيم دخول روادها وفقًا لطبيعة وسعة كل منشأة وبما يضمن عدم وجود التجمعات أو التزاحم ومراعاة التباعد في أماكن تواجد الرواد.

كما أكدت الوزارة أن التعميم سيتضمن فتح أماكن تقديم الخدمات شاملة المطاعم والكافيهات داخل الأندية ومراكز الشباب بواقع 25% من الطاقة الاستيعابية للصالات الاجتماعية والصالات المغلقة للمطاعم والكافيهات.

كما سيجري فتح صالات اللياقة البدنية والأندية الصحية، سواء داخل المنشآت الرياضية والشبابية أو خارجها طبقًا للدليل الاسترشادي الخاص بالأندية الصحية والذي ينضوى على آليات وتوقيتات بدء التجهيز بها بدءًا من 1 يوليو، على أن يبدأ التشغيل الفعلي 15 يوليو 2020.